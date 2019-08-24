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دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في "القوة الجوية"

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في "القوة الجوية"
رام الله - دنيا الوطن
كشف تصنيف جديد أعده موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، بشأن عدد الطائرات الحربية التي تملكها الدول، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفوقة على تركيا وإسرائيل.

وحلت القوات الجوية المصرية، بحسب التصنيف، في المرتبة التاسعة عالميا بامتلاكها 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة بذلك على تركيا، التي تمتلك 1067 طائرة وجاءت في المرتبة العاشرة عالميا، وإسرائيل التي تمتلك 595 طائرة وحلت في المرتبة الثامنة عشرة عالميا.

ومن الدول العربية التي تلت مصر في الترتيب من ناحية عدد طائرات القوات الجوية، السعودية التي حلت ثانية عربيا وفي المرتبة الثانية عشرة عالميا، تلتها الجزائر ثالثة عربيا في المرتبة الحادية والعشرين ثم الإمارات رابعة عربيا في المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث القدرة الجوية بـ13 ألف و398 طائرة، تلتها روسيا في المرتبة الثانية بـ4 آلاف و78 طائرة ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ3 آلاف و187 طائرة حربية.

وبينما حلت الهند في المرتبة الرابعة عالميا بـ2082 طائرة، وكوريا الجنوبية خامسة بـ1614 طائرة، جاءت فرنسا في المرتبة الثامنة بـ1248 طائرة وبريطانيا في المركز الخامس عشر بـ811 طائرة حربية متنوعة.

وتذيل قائمة الدول من حيث القدرات الجوية ليبيريا التي لا تمتلك أي طائرة حربية، وفق التصنيف، تلتها مدغشقر التي تمتلك طائرتين، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى التي لديها 3 طائرات حربية فقط.

وذكر موقع "غلوبال فاير باور" العسكري أن تصنيفه شمل كل الطائرات المقاتلة والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

وأشار تقرير الموقع إلى أن تفوق دولة في عدد الطائرات الحربية لا يعني التفوق الجوي، إذ إن الأمر يعتمد على مدى حداثة هذه الطائرات وتحديث أسطولها بين الفينة والأخرى لمواكبة التطورات.

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