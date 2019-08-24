الشرطة تضبط أشتال مخدرات شمال طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، مساء اليوم 2 كيلو و700غرام من أشتال يشتبه أنها أشتال المارجوانا (القنب الهندي) على سطح منزل، وقبضت على شخصين في بلدة عتيل شمال طولكرم.



وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه خلال متابعة إدارة مكافحة المخدرات لعدد من الأشخاص المشتبه بهم في تجارة وترويج المواد المخدرة بمنزل أحد تجار المخدرات في بلدة عتيل، توجهت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، وبإسناد من مركز شرطة عتيل، والشرطة الخاصة لمنزل أحدهم بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وخلال عملية التفتيش، ضبطت (131) شتلة على سطح المنزل، يشتبه أنها أشتال القنب الهندي جاهزة للتجفيف والإعداد للاستخدام، يتراوح طولها ما بين 45 إلى 45 سم بوزن 2 كيلو و(700) غم.



وأكد ارزيقات، أنه تم القبض على شخصين وتوقيفهما، والتحرز على المضبوطات لحين إحالة القضية للنيابة العامة.