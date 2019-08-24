اعتباراً من الغد.. مصر تُغلق معبر رفح لثلاثة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم السبت، عن إغلاق معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 25 آب/ أغسطس 2019، وحتى الثلاثاء 27 آب/ أغسطس 2019، وذلك حسبما أبلغوا من قبل الجانب المصري.



وأفادت وزارة الداخلية، أن المعبر، سيعود للعمل بشكل طبيعي أمام حركة المسافرين في الاتجاهين يوم الأربعاء الموافق 28 آب/أغسطس 2019.