(ناسا) تُحقق في أول جريمة تُرتكب في الفضاء

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت تقارير صحفية، بأن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تحقق في مزاعم بأن رائدة فضاء، اخترقت الحساب البنكي لشريكتها، التي انفصلت عنها، خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية، فيما قد يكون أول ادعاء بارتكاب جريمة في الفضاء.



وقالت صحيفة (نيويورك تايمز): إن آن مكلين أقرت، بدخول الحساب البنكي إلكترونياً من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة.



من جهة ثانية، أشارت تقارير إلى أن شريكتها المنفصلة عنها، سومر ووردن، تقدمت بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية.



وأخبرت رائدة الفضاء صحيفة (نيويورك تايمز) من خلال محامٍ، أنها كانت تتأكد فقط من أن الوضع المالي للعائلة على ما يرام، وأن هناك ما يكفي من المال لدفع الفواتير والعناية بابنهما، الذي كانتا تربيانه سوياً قبل الانفصال.



وقال محاميها روستي هاردين: "تنكر مكلين بشدة أنها فعلت أي شيء غير لائق"، مضيفاً أنها "متعاونة تماماً".



وذكرت الصحيفة أن ماكلين وشريكتها، وهي ضابطة استخبارات بالقوات الجوية الأمريكية، تزوجتا في عام 2014، وأن الأخيرة تقدمت بطلب الطلاق في عام 2018.



وقد اتصل محققون من مكتب المفتش العام في ناسا بالمرأتين، بشأن مزاعم جريمة اختراق الحساب البنكي، وذلك وفقاً لصحيفة (نيويورك تايمز).



وتخرجت مكلين من أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة، وقامت بأكثر من 800 ساعة طيران قتالية فوق العراق كطيار عسكري، ثم تأهلت كطيار اختبار، وهو طيار يقوم باختبار مركبات جوية جديدة أو معدلة- وتم اختيارها للعمل في (ناسا) في عام 2013.



وأمضت مكلين ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وكان من المقرر، أن تنضم لأول رحلة للسيدات للتجول في الفضاء خارج المركبة، لكن تم إلغاء مشاركتها في اللحظة الأخيرة، بسبب ما قالت (ناسا) إنه مشكلة في توفر مقاسات البذلات الفضائية المناسبة.