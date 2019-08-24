بضغوط أوروبية.. الرئيس (البرازيلي) يُعلن إرسال قوات لمواجهة حرائق الأمازون

جانب من حرائق الأمازون



احتجاج أمام السفارة البرازيلية في لندن

وقد تم التوصل إلى الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكتلة الأمريكية الجنوبية المكونة من الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي بعد عشرين عاما من المفاوضات، ووصفت بأنها أكبر اتفاقية يوقعها الاتحاد الأوروبي حتى الآن وسوف تخفض أو تلغى بموجبها الرسوم التجارية بين الطرفين.

وستمكن الاتفاقية الشركات الصناعية الأوروبية من الوصول إلى أسواق الدول المذكورة بمنتجاتها الصناعية ومنها السيارات، كما ستساعد الدول على الجانب الآخر على تصدير منتجاتها الزراعية ومنها لحم البقر والسكر والدواجن إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووافقت مجموعة السبعة الأوروبية على إدراج القضية في اجتماعها في نهاية هذا الأسبوع في فرنسا.ويتهم نشطاء البيئة بولسنارو بتشجيع المزارعين على قطع الأشجار وإزالة الغابات المطيرة، كما يقولون إن الحرائق مرتبطة بسياسات بولسونارو، وهو ما ينفيه.وهناك حالياً العديد من الحرائق في غابات المطر في حوض الأمازون، وهي مصدر مهم للأكسجين في العالم.وعبر زعماء أوروبيون آخرون عن تخوفهم من الحرائق.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إنه "قلق جداً" بسبب التأثير الكارثي المحتمل لفقدان عدد كبير من الأشجار على البيئة.ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحرائق بأنها "حالة طوارئ خطيرة" وأن تأثيرها سيكون أبعد من البرازيل ليشمل العالم بأسره.وكان بولسناروا اتهم الرئيس ماكرون بالتدخل لأهداف سياسية، ووصف الدعوة لمناقشة الموضوع في قمة الدول السبع الكبرى التي ستعقد في فرنسا، ولن تحضرها البرازيل بأنها تنم عن "عقلية استعمارية".ويقول ماكرون ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار: إنهما لن يصادقا على الاتفاقية التجارية المذكورة ما لم تظهر البرازيل التزاماً بحماية البيئة.