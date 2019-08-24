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دولي

بشأن المنطقة الآمنة.. أول طلعة جوية تركية أمريكية مشتركة

بشأن المنطقة الآمنة.. أول طلعة جوية تركية أمريكية مشتركة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مركز العمليات التركية الأمريكية المشتركة بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، عملياته بشكل كامل.

جاء ذلك كما نقلت وكالة (الأناضول) للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مضيفا: "مركز العمليات المشتركة بدأ العمل بكامل طاقته. قيادة المركز ستكون بجنرال أمريكي وجنرال تركي".

وأضاف أكار أن من المقرر أن تتم أول طلعة مشتركة بطائرات هليكوبتر يوم السبت بعد قيام طائرات تركية مسيرة بعمليات استطلاع في المنطقة الآمنة الأسبوع الماضي، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد اتفقتا على إقامة مركز العمليات المشتركة للمنطقة المقترحة على الحدود مع شمال شرق سوريا لكن الاقتراح لم يتضمن تفاصيل بشأن عمق المنطقة أو الهيكل القيادي للقوات التي ستعمل هناك.

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