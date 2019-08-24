شؤون فلسطينية

يعتقل ثلاثة ويحولهم للتحقيق.. شاهد: الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية (دوليب)

يعتقل ثلاثة ويحولهم للتحقيق.. شاهد: الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية (دوليب)
جانب من العملية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش، وجهاز الأمن العام "الشاباك" يواصلان البحث عن منفذي عملية التفجير في (عين داني) بالقرب من بلدة دوليب،  والتي أدت إلى مقتل المستوطنة، رينا شنراف.

وأضاف المتحدث بإسم الجيش"خلال أعمال الملاحقة، تم تنفيذ عدة اعتقالات، وتم تحويل المعتقلين للتحقيق، وما زال البحث جارياً عن المنفذين".

وأشار إلى أن قائد فرقة الضفة الغربية، العميد (عيران نيف)، صباح اليوم، بإجراء تقييم للوضع في الميدان مع قائد لواء أفرايم اللواء (يفتاح نوركين) وكبار ضباط الشاباك.

وقال معلق إذاعة الجيش الإسرائيلي، كارميلا دانغور- كان: لا يزال البحث عن منفذي عملية دوليب مستمراً، لكن حتى الآن لا يوجد تقدم كبير، تم القبض على 3 من المشتبه بهم، قد يكون لهم صلة بالعملية- منذ بداية عام 2019 أحبطت قوات الشابك والجيش الإسرائيلي أكثر من 300 هجوم من قبل فلسطينيين.

 


 

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