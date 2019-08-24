الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات، اعقبت اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سبسطية، شمال مدينة نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لليوم الثاني على توالي، وسط اطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إصابة العشرات بالاختناق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).