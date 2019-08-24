ضبط واتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوب في"بيت لحم"



وضبطت الشرطة وباسناد من الامن الوطني والأجهزة الأمنية (75) مركبة في قرية بتير و(70) مركبة في قرية نحالين و(15) مركبة من قرية حوسان وتم إتلافهم في المكان، كما تم القبض على (12) مطلوبا على قضايا مختلفة وسيتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا .



كما اضافت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن هذه الحملة ستستمر للقضاء على هذه الظاهرة وتأمين حياة أفضل للمواطنين مؤكداً على أن هذه الظاهرة تشكل عبئ على الموطنين كون هذه المركبات تفتقر لشروط السلامة العامة مما يعرض المواطنين للخطر .



وناشدت الأخوة المواطنين بعدم استخدام هذه المركبات وعدم التنقل بها حرصا على حياتهم وإبلاغ الشرطة على الرقم المجاني (100) في حال تم استخدامها من قبل الآخرين .







رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة وبإسناد قوات الامن الوطني والأجهزة الأمنية فجر اليوم (160) مركبة غير قانونية وألقت القبض على (12) مطلوبا للعداله خلال حملة أمنية نفذتها الشرطة في بلدات بتير ونحالين وحوسان قضاء محافظة بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وفي مهمة مشتركة توجهت قوة من الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الى قُرى نحالين وحوسان وبتير قضاء محافظة بيت لحم لفرض الأمن والقبض على مطلوبين للعداله وتم ضبط واتلاف (١٦٠) مركبة غير قانونية والقبض (١٢) مطلوبا للعداله.واضافت، ان الحملة نُفذت استنادا على توصيات الاجتماع الذي تم بين الهيئات المحلية والفعاليات وقيادة تنظيم (فتح) في بلدية نحالين الاسبوع الماضي واستجابة لمطالب المواطنين بضرورة التخلص من المركبات الغير القانونية التي تستخدم بطريقة تعرض مستخدمي الطريق للخطر.