دولي

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
ناريندرا مودي
رام الله - دنيا الوطن
منحت الإمارات رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي أرفع وسام مدني في البلاد خلال زيارته لها التي اختتمها السبت. 

وقال حساب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على (تويتر): إن الأخير "قلّد رئيس وزراء الهند وسام زايد تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين". 

وأشار الحساب إلى "إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما لمولد المهاتما غاندي"، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

وسبق أن ذكرت الخارجية الهندية أن الإمارات ستُقلّد مودي، "وسام زايد" خلال زيارته يومي الجمعة والسبت، والذي سبق أن منحته له في نيسان/إبريل. 

وفي وقت سابق السبت، بحث مودي، مع محمد بن زايد، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء الإمارتية. 

ومن المرتقب أن يغادر إلى البحرين في زيارة هي الأولى على مستوى رؤساء وزراء الهند إلى المملكة. 

يشار أن زيارة مودي للإمارات تأتي في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع الجارة باكستان. 

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