أردوغان: لا نكترث للتهديدات وسنحمي حقوقنا شرق المتوسط

رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن أنقرة لا تكترث للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب التي تقوم بها شرق المتوسط، وإنها عازمة على حماية حقوقها بالمنطقة.



جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، السبت، أمام حشد من المواطنين الأتراك خلال زيارة لقضاء "يوسف ألي" التابع لولاية "أرتوين" في منطقة البحر الأسود.



وانتقد أردوغان تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بشأن الوجود التركي شرق البحر المتوسط.



وأشار أن "قليجدار أوغلو" زعم بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تتواجد شرق المتوسط، مقابل وجود دول أخرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وقطر، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وتساءل الرئيس التركي عمّا إذا كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود سفن التنقيب التركية في تلك المنطقة، والعلم التركي الذي يرفرف على متنها.



وأضاف: "ألا ترى فرقاطاتنا التي تقف إلى جانب سفننا الخاصة بالتنقيب والمسح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا وكامل قوانا".



وتابع: "نحن لا نكترث للتهديدات الغربية، وسوف نواصل الدفاع حتى النهاية عن حقوق تركيا في هذه المنطقة".



وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.