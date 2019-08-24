دولي

أردوغان: لا نكترث للتهديدات وسنحمي حقوقنا شرق المتوسط

أردوغان: لا نكترث للتهديدات وسنحمي حقوقنا شرق المتوسط
رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن أنقرة لا تكترث للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب التي تقوم بها شرق المتوسط، وإنها عازمة على حماية حقوقها بالمنطقة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، السبت، أمام حشد من المواطنين الأتراك خلال زيارة لقضاء "يوسف ألي" التابع لولاية "أرتوين" في منطقة البحر الأسود.

وانتقد أردوغان تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بشأن الوجود التركي شرق البحر المتوسط.

وأشار أن "قليجدار أوغلو" زعم بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تتواجد شرق المتوسط، مقابل وجود دول أخرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وقطر، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وتساءل الرئيس التركي عمّا إذا كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود سفن التنقيب التركية في تلك المنطقة، والعلم التركي الذي يرفرف على متنها.

وأضاف: "ألا ترى فرقاطاتنا التي تقف إلى جانب سفننا الخاصة بالتنقيب والمسح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا وكامل قوانا".

وتابع: "نحن لا نكترث للتهديدات الغربية، وسوف نواصل الدفاع حتى النهاية عن حقوق تركيا في هذه المنطقة".

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط. 

أخبار ذات صلة

بشأن المنطقة الآمنة.. أول طلعة جوية تركية أمريكية مشتركة

بشأن المنطقة الآمنة.. أول طلعة جوية تركية أمريكية مشتركة

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

موشيه يعلون: يجب فرض الثمن على حماس وضربها بشدّة

موشيه يعلون: يجب فرض الثمن على حماس وضربها بشدّة

شاهد: رئة العالم تحترق.. حرائق الأمازون تدعو لقلق البشرية

شاهد: رئة العالم تحترق.. حرائق الأمازون تدعو لقلق البشرية

قناة إسرائيلية: هل من المتوقع شن عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة قريباَ

قناة إسرائيلية: هل من المتوقع شن عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة قريباَ

بعد أن أثارت الجدل.. شاهد كواليس صورة بوريس جونسون في قصر الإليزيه

بعد أن أثارت الجدل.. شاهد كواليس صورة بوريس جونسون في قصر الإليزيه

شاهد: هروب جماعي لسجناء بريطانيين عبر &#34;ثُقب مُتهالك&#34;

شاهد: هروب جماعي لسجناء بريطانيين عبر "ثُقب مُتهالك"

للمرة الثانية.. ناقلة النفط الإيرانية &#34;أدريان داريا-1&#34; تُغيّر وجهتها

للمرة الثانية.. ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" تُغيّر وجهتها

التعليقات

الدنيا حكايات

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

ضبط واتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوب في&#34;بيت لحم&#34;

ضبط واتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوب في"بيت لحم"

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب

اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب

سفارة فلسطين بالقاهرة: بدء نقل جثمان &#34;تامر السلطان&#34; لقطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: بدء نقل جثمان "تامر السلطان" لقطاع غزة

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

منوعات

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: &#34;منشبه بعض؟&#34;

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: "منشبه بعض؟"

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: &#34;أحلى مني بمليون مرة&#34;

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: "أحلى مني بمليون مرة"

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

عربي

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة

استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مهرجان خلّف قتلى

استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مهرجان خلّف قتلى

رغم احتجازه.. القروي لا يزال مرشحاً للرئاسة التونسية

رغم احتجازه.. القروي لا يزال مرشحاً للرئاسة التونسية

إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن

إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن