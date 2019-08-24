محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

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رام الله - دنيا الوطن

قال أحمد إبراهيم، محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير يوم السبت: إنه سيقدم طلبا لإطلاق سراح البشير المتهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية، بكفالة مالية.



وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة: "سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جدا".



وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوبا وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال محقق من الشرطة يوم الاثنين: إن البشير اعترف بالحصول على ملايين الدولارات من‭‭‭ ‬‬‬السعودية.