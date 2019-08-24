استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مهرجان خلّف قتلى





وقدّمت مرداسي لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الاستقالة الذي قبلها، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي.



ويأتي قرار الوزيرة المستقيلة بعد حادث تدافع مأساوي خلف مقتل خمسة أشخاص، ليلة الخميس، أثناء إحياء حفل فني للمغني الجزائري المغترب المعروف باسم "سولكينغ"، كما أكدت الحماية المدنية تسجيل أكثر من ثمانين جريحا.



يذكر أن رئيس الحكومة الجزائري، نور الدين بدوي، كان أنهى مهام المدير العام لـ "الديوان الوطني لحقوق المؤلف"، سامي بن شيخ الحسين، على خلفية الحادث نفسه، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطناستقالت وزيرة الثقافة الجزائرية، مريم مرداسي، اليوم السبت، بعد يومين من حدث قتل فيه خمسة أشحاص في مهرجان للراب.