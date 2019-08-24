موشيه يعلون: يجب فرض الثمن على حماس وضربها بشدّة





وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أن حماس تدرك أن نتنياهو يفضل أن يدفع لها بالدولار بدلاً من أن يدفع هو ثمناً باهظاً، لأن نتنياهو يعتقد أن أي شخص يذهب إلى الحرب قبل الانتخابات (مثل عناقيد الغضب عام 96، أو أولمرت في حرب لبنان الثانية) - قد يخسر.



وتابع يعلون: "يدركون التردد الإسرائيلي والرغبة في شراء الدوء بالمال، مثل هذا لا ينتج الردع".





وشدّد على أنه يجب ضرب حماس بشدة، يجب ألا نجتاح غزة على الفور أو نبدأ حربًا، لكن يجب أن نفرض الثمن! بدلاً من أن تفرض حماس علينا الثمن".





وقال وزير الجيش الأسبق: "إننا للأسف ندفع لشراء الهدوء لفترة قصيرة، بينما يتحمل سكان الجنوب دفع هذا الثمن، وخاصة غلاف غزة".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الحرب الأسبق، موشيه يعلون: إن ما تفهمه حركة حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لا يريد تصعيداً قبل الانتخابات، وهذا هو السبب في أن حماس تبتزه، وفق تعبيره.