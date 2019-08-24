شؤون فلسطينية

بالصور: العمادي يضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بشمال القطاع

بالصور: العمادي يضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بشمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
وضع السفير م. محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، برفقة د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة، حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز (مركز المرحومة نوره راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى) في شمال القطاع، اليوم السبت.

وجرت مراسم وضع حجر الأساس على أرض المستشفى الاندونيسي بشمال القطاع، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة الفلسطينية ودائرة التعاون الدولي فيها، وعدد من مدراء المستشفيات العاملة في القطاع.

وخلال كلمته في الحفل، أكد السفير العمادي على وقوف دولة قطر بجانب الشعب الفلسطيني ودعم القطاعات الهامة والحيوية في قطاع غزة، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأوضح: أن المشروع سيقام على أرض بمساحة 550 متر مربع، مكون من ثلاثة طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي، وسيقدم خدمة غسيل الكلى بحيث يشمل نحو 40 سريرا وجهازا لغسيل الكلى ويقدم خدماته على أعلى المواصفات العالمية.

وأشار إلى أن دولة قطر تأمل من خلال إنجاز هذا المشروع تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الكلى، وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم، وكذلك تخفيف الازدحام اليومي لمرضى الكلى في المراكز الصحية الأخرى وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي.

من جهته قدّم الريش وكيل وزارة الصحة، الشكر لدولة قطر على ما تبذله من جهود كبيرة في خدمة أبناء قطاع غزة في مختلف المجالات، وأهمها المجال الصحي.

وأشاد أبو الريش بالمشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية إنشاء وتجهيز مركز لغسيل الكلى في شمال القطاع، والذي سيقدم الخدمة الصحية والرعاية اللازمة لمرضى الكلى في شمال قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 200 مريض.





أخبار ذات صلة

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

ضبط واتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوب في&#34;بيت لحم&#34;

ضبط واتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوب في"بيت لحم"

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم الأحد

نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم الأحد

اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب

اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب

فتح بغزة تنفي دعوتها لإحداث فوضى بجنازة &#34;تامر السلطان&#34;

فتح بغزة تنفي دعوتها لإحداث فوضى بجنازة "تامر السلطان"

رواتب الـ110%.. خصومات البنوك تصل لـ55% و40% من الموظفين لا يشملهم القرار

رواتب الـ110%.. خصومات البنوك تصل لـ55% و40% من الموظفين لا يشملهم القرار

الغول: قرارات الرئيس عباس الأخيرة ليست شخصية والمركزي عشية انعقاد الأمم المتحدة

الغول: قرارات الرئيس عباس الأخيرة ليست شخصية والمركزي عشية انعقاد الأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

ضبط واتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوب في&#34;بيت لحم&#34;

ضبط واتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوب في"بيت لحم"

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب

اشتية يستقبل فعاليات مخيمي العين وبلاطة وبلدية كفر عقب

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

مواطن يُناشد الرئيس: أريد أن أُخلص ابني من &#34;العرج&#34; على حسابي ولكن أخرجوني للضفة

مواطن يُناشد الرئيس: أريد أن أُخلص ابني من "العرج" على حسابي ولكن أخرجوني للضفة

منوعات

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: &#34;منشبه بعض؟&#34;

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: "منشبه بعض؟"

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: &#34;أحلى مني بمليون مرة&#34;

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: "أحلى مني بمليون مرة"

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

عربي

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة

استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مهرجان خلّف قتلى

استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مهرجان خلّف قتلى

رغم احتجازه.. القروي لا يزال مرشحاً للرئاسة التونسية

رغم احتجازه.. القروي لا يزال مرشحاً للرئاسة التونسية

إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن

إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن