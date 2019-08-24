بالصور: العمادي يضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بشمال القطاع













رام الله - دنيا الوطنوضع السفير م. محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، برفقة د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة، حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز (مركز المرحومة نوره راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى) في شمال القطاع، اليوم السبت.وجرت مراسم وضع حجر الأساس على أرض المستشفى الاندونيسي بشمال القطاع، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة الفلسطينية ودائرة التعاون الدولي فيها، وعدد من مدراء المستشفيات العاملة في القطاع.وخلال كلمته في الحفل، أكد السفير العمادي على وقوف دولة قطر بجانب الشعب الفلسطيني ودعم القطاعات الهامة والحيوية في قطاع غزة، وعلى رأسها قطاع الصحة.وأوضح: أن المشروع سيقام على أرض بمساحة 550 متر مربع، مكون من ثلاثة طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي، وسيقدم خدمة غسيل الكلى بحيث يشمل نحو 40 سريرا وجهازا لغسيل الكلى ويقدم خدماته على أعلى المواصفات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تأمل من خلال إنجاز هذا المشروع تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الكلى، وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم، وكذلك تخفيف الازدحام اليومي لمرضى الكلى في المراكز الصحية الأخرى وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي.من جهته قدّم الريش وكيل وزارة الصحة، الشكر لدولة قطر على ما تبذله من جهود كبيرة في خدمة أبناء قطاع غزة في مختلف المجالات، وأهمها المجال الصحي.وأشاد أبو الريش بالمشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية إنشاء وتجهيز مركز لغسيل الكلى في شمال القطاع، والذي سيقدم الخدمة الصحية والرعاية اللازمة لمرضى الكلى في شمال قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 200 مريض.