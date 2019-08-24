شؤون فلسطينية

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة
رام الله - دنيا الوطن
بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، مع عضو البرلمان السويدي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الديني توماس هامربيرج يرافقه سكرتير الحزب هانز جوزيفسون آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، والسياسات الامريكية المطلق لدولة الاحتلال.

وأشادت عشراوي بداية اللقاء، الذي عقد اليوم السبت في رام الله، بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والسويدي، وأعربت عن تقديرها لمواقف السويد الداعمة لقضيتنا العادلة بما فيها حق شعبنا بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما عبرت عن امتنانها العميق لالتزام السويد الراسخ والدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت في هذا السياق:" يتوجب على المجتمع الدولي العمل على حماية وكالة (اونروا) والوقوف عند التزاماته تجاهها ومواجهة السياسات الامريكية والإسرائيلية الهادفة الى انهائها واسقاط حق اللاجئين بالعودة".

وجرى أيضا مناقشة آخر التطورات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية وفرض إسرائيل وقائع جديدة على الارض بمواصلتها لسياساتها الاستعمارية الإحلالية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري. وشددت في هذا السياق، على أهمية التدخل الدولي المشترك والعمل على جميع المستويات لحماية القضية الفلسطينية من الهجمة الشعبوية والعنصريةالهادفة لتصفيتها. 

وفي نهاية اللقاء جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي إضافة الى مناقشة اليات التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات في جميع المجالات.

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