فتح بغزة تنفي دعوتها لإحداث فوضى بجنازة "تامر السلطان"

نفت حركة فتح، السبت، علاقتها بالبيان الذي وصفته بـ "المشبوه"، ويدعو لاستغلال تشييع جثمان شهيد الغربة تامر السلطان، لإثارة الفوضى.







وأكدت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تشييع السلطان هو مناسبة للتأكيد على الوحدة الوطنية، ونبذ كل أشكال الفتنة، ورفض كل الإجراءات المقيدة للحريات.









رام الله - دنيا الوطنوأضاف البيان: "ندعو الجميع لعدم بث أخبار كاذبة لتمرير حملة قمع واعتقال أبناء وكوادر الحركة"، مشيراً إلى أن مواقف الحركة الرسمية تؤخذ من المصادر والمواقع الرسمية لها.