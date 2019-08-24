الغول: قرارات الرئيس عباس الأخيرة ليست شخصية والمركزي عشية انعقاد الأمم المتحدة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول، أن قرارات الرئيس محمود عباس الأخيرة بشأن مستشاريه ووزراء الحكومة السابقة غير شخصية.





وأوضح الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القرارات التي تم اتخاذها إدارية بالدرجة الأولى وتتعلق بمؤسستي الرئاسة والحكومة، نافياً وجود قرارات ممثالة بالقريب العاجل.





وفيما يتعلق بالمجلس المركزي الفلسطيني، قال الغول: إن الحديث يدور عن عقد جلسة للمركزي عشية انعقاد الدورة المقبلة للأمم المتحدة.





وأضاف الغول: "من المفترض أن يتم دعوة المجلس المركيز للانعقاد حيث أن ذلك مرهون بالتفاعل بين الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع رئاسة المجلس المركزي الفلسطيني".







وتابع: "قد يتم تحديد موعد انعقاد المجلس المركزي خلال الأيام المقبلة وذلك بعد جولة الرئيس عباس الخارجية، والتي سيزور بها دولة صديقة".





وحول مشاركة الرئيس عباس باجتماعات الأمم المتحدة وحصوله على التأشيرة الأمريكية لذلك، أكد الغول، أن الأمم المتحدة لها استقلالية ونظام خاص، ولا لأمريكا أن تمنع أي دولة من حضور تلك الاجتماعات.





وأوضح الغول، أن الدول تأخذ تأشيراتها من الأمم المتحدة وأمريكا لا تستطيع تعطيل مشاركة أي دولة أو وفد، متابعاً: "وفق نظام الأمم المتحدة فإن الدولة المضيفة تمنح كل زعماء العالم التأشيرات المطلوبة".