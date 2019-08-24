سفارة فلسطين بالقاهرة: بدء نقل جثمان "تامر السلطان" لقطاع غزة





ووجه اللوح الشكر إلى السلطات والجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، والتي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة، مجدداً تعازيه القلبية لعائلة السلطان الكريمة بالفقيد، ولعموم شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، عن بدء نقل جثمان المواطن الفلسطيني، تامر السلطان من مطار القاهرة الدولي، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث وافته المنية في مستشفى عرفان في مدينة بيهاتش بالبوسنة والهرسك.وأوضحت السفارة، أنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين، دكتور رياض المالكي، فقد تواصلت سفارة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة؛ للوقوف على إجراءات نقل جثمان الفقيد تامر السلطان إلى قطاع غزة، تلبية لرغبة أهله بدفن الجثمان في غزة.وأوعز سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، لمندوبي السفارة بالقاهرة باستلام جثمان الفقيد من مطار القاهرة، وإنهاء كافة الإجراءات بأسرع وقت ممكن، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية، واستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة؛ لتيسير نقل الجثمان إلى قطاع غزة، حيث يرافقه مندوب من السفارة، حتى معبر رفح البري.