البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

واصل البطل الفلسطيني، الطفل نور السويطي، التألق في لعبه (التايكوندوا) وحصل على الميدالية الذهبية في البطولة الدولية، التي جرت في عاصمة الدنمارك- كوبنهاجن- بمشاركة دول أوروبية وعربية من دول آسيا، وتمكن البطل الفلسطيني من اجتياز التصفيات والوصول للنهائي؛ ليحصل على الميدالية الذهبية.





وكما أعلن رجل الأعمال هيثم السويطي، والد الطفل نور السويطي، الداعم الدائم لابنه نور، إهداء هذا الفوز للشعب، متمنياً تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.









رام الله - دنيا الوطن- نضال السويطي