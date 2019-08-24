حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ حزب الشعب الفلسطيني، بمحافظة رفح، فعالياته التنظيمية للتحضير لانعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب، والذى تقرر عقده في العاشر من شباط/ فبراير المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس محافظة رفح، ضم كادره الحزبي وبمشاركة مركزية من قيادة الحزب والرقابة الحزبية التي تتولى متابعة ذلك، تمثلت بنافذ غنيم، ليلى خشان، تيسير أبو خضرة، وأحمد الأشقر ممثلاً عن الرقابة الحزبية.



وفي مستهل اللقاء، أكد غنيم على أهمية انعقاد المؤتمر العام في موعده، وعلى أهمية انضباط الأعضاء كافة في هيئاتهم الحزبية استعداداً لتنفيذ كل الفعاليات المتعلقة بالمؤتمر العام، وعلى أهمية متابعة ومناقشة كل ما سيصدر عن اللجان التحضيرية من وثائق مختلفة.



وقال غنيم: "إن البدء بفعاليات المؤتمر العام بدءاً من المواقع هو بمثابة استنهاض لحالة الحزب، وتعزيز لبنيته الداخلية، وإعادة الهيبة والمكانة للهيئات بما في ذلك شروط العضوية، وبأن ذلك سيجد تعبيراته الإيجابية في تفاعلات الحزب على المستويين السياسي والاجتماعي"، داعياً لمزيد من المثابرة والنشاط للنجاح في التحضير الجيد للمؤتمر العام، وعلى الحرص بالتواصل مع جميع الرفاق سواء الذين كانوا داخل الهيئات أو خارجها؛ لضمان تفاعل أوسع عدد منهم، ولمشاركتهم الفاعلة في فعاليات المؤتمر العام، وللاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم.



من ناحيتها، أكدت خشان على التقيد التام باللائحة الداخلية التي ستنظم أعمال المؤتمر العام، والتي سيجري إقرارها في الاجتماع القادم للجنة المركزية.



بينما نوه الأشقر إلى أهمية الالتزم بشروط العضوية، وصولاً إلى العضوية الحقيقية في الحزب بعيداً عن أي مظهر من مظاهر التحشيد، مشيداً بدور الأعضاء، الذين واصلوا التزامهم بهيئات الحزب، ولم يغادروها لأي سبب كان.



فيما شدد أبو خضرة، سكرتير المحافظة، على ضرورة التعامل المسؤول والدقيق مع جميع مراحل التحضير للمؤتمر العام، داعياً إلى التعامل بوعي وحرص، ومؤكداً على أن المؤتمر العام المقبل محطة مهمة في تاريخ الحزب وتطوره.