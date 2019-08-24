شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس









رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن محمد العباسي، اليوم السبت، على هدم منزله ذاتياً، في حي وادي قدوم من بلدة سلوان بالقدس.وقال صاحب المنزل محمد العباسي في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إنه "شرع بمواصلة عملية هدم منزله ذاتياً، بعد تسلمه أمراً إجبارياً من بلدية الاحتلال، وإلا ستهدمه جرافات الاحتلال".يشار إلى أن عائلة العباسي، شرعت، يوم أمس الجمعة، بهدم جزء من المنزل بسبب عدم توفر المعدات اللازمة، وكذلك تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة، غذا قامت بالهدم قوات الاحتلال.