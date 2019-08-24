مواطن يُناشد الرئيس: أريد أن أُخلص ابني من "العرج" على حسابي ولكن أخرجوني للضفة





يقول والده لـ"دنيا الوطن": "أجريت لابني عمليتين في مجمع الشفاء الطبي ولكنه لا يزال يعرج، وطلبت من الأطباء كتابة تحويلة طبية إلى مستشفيات الضفة الغربية، ولكنهم رفضوا، وأخبرتهم أن يكتبوا تحويلة فقط والعلاج على حسابي، وأيضاً رفضوا".





ووجه مناشدته إلى الرئيس عباس ووزيرة الصحة مي كيلة، بمساعدته في تسهيل سفر ابنه إلى الضفة لتلقي العلاج اللازم.





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رام الله - دنيا الوطنتعرض الطفل محمد مصطفى أبو عبيد (12 عاماً)، إلى حادث سير قبل 4 سنوات، أدى إلى إصابته بالساق الأيسر، تسبب في عرج واضح أثناء المشي.