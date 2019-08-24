الشرطة تُتلف 194 مركبة غير قانونية جنوب بنابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، ومن خلال متابعتها لظاهرة المركبات غير القانونية، قامت بتنفيذ مهمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، نتج عنها إتلاف 194 سيارة غير قانونية.



وأضافت أن هذه المهمة، تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أرواحهم من التعرض للخطر، جراء استخدام المركبات غير القانونية والحد من انتشارها.



وناشدت الشرطة المواطنين بعدم استخدام المركبات غير القانونية لأنها غير مؤهلة فنياً أو رسمياً للسير على الطرقات، مما يجعلها تمثل خطراً على مستخدمي الطريق.

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة بإسناد من الأمن الوطني 194 مركبة غير قانونية في مهمة لها مساء أمس في بلدة بيتا جنوب نابلس.