مواطن يناشد الرئيس: تورطت بعملية زراعة كلى بالأردن بعد رفض مستشفياتنا لحالتي والتكاليف فَلَكية





ولكن لحسن حظه، تطابقت أنسجته مع والده الذي وافق على منح ابنه كليته، وبعد عمل تحاليل تطابق الأنسجة، حصلوا على تحويلة طبية إلى الضفة، ولكن لم يأتهم رد أو موعد، فقاموا بتغيير التحويلة إلى مصر، وأيضاً لم يأتهم رد.





ولأن حياته في خطر، قام كرم مع والده بالسفر إلى الأردن على حسابه الخاص، لكنه تفاجأ بحجم التكاليف، حيث يقوم بعملية غسيل الكلى بـ 100 دينار، ما اضطره لتخفيف عدد مرات الغسيل في الأسبوع توفيراً للنقود.





كما أن عملية الزراعة تُكلفه 14 ألف دولار، غير شاملة الألف دولار التي دفعها لمجرد عمل فحوصات جديدة.





تُناشد عائلته الرئيس عباس مساعدتهم في التغطية المالية للعملية، ليعود سالماً إلى عائلته وأطفاله الخمسة الذين ينتظرونه بفارغ الصبر.





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رام الله - دنيا الوطنيُعاني المواطن كرم محمود مصباح القانوع (31 عاماً)، من فشل كلوي منذ عامين.