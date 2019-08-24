شؤون فلسطينية

مواطن يناشد الرئيس: تورطت بعملية زراعة كلى بالأردن بعد رفض مستشفياتنا لحالتي والتكاليف فَلَكية

مواطن يناشد الرئيس: تورطت بعملية زراعة كلى بالأردن بعد رفض مستشفياتنا لحالتي والتكاليف فَلَكية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يُعاني المواطن كرم محمود مصباح القانوع (31 عاماً)، من فشل كلوي منذ عامين.

ولكن لحسن حظه، تطابقت أنسجته مع والده الذي وافق على منح ابنه كليته، وبعد عمل تحاليل تطابق الأنسجة، حصلوا على تحويلة طبية إلى الضفة، ولكن لم يأتهم رد أو موعد، فقاموا بتغيير التحويلة إلى مصر، وأيضاً لم يأتهم رد.

ولأن حياته في خطر، قام كرم مع والده بالسفر إلى الأردن على حسابه الخاص، لكنه تفاجأ بحجم التكاليف، حيث يقوم بعملية غسيل الكلى بـ 100 دينار، ما اضطره لتخفيف عدد مرات الغسيل في الأسبوع توفيراً للنقود.

كما أن عملية الزراعة تُكلفه 14 ألف دولار، غير شاملة الألف دولار التي دفعها لمجرد عمل فحوصات جديدة.

تُناشد عائلته الرئيس عباس مساعدتهم في التغطية المالية للعملية، ليعود سالماً إلى عائلته وأطفاله الخمسة الذين ينتظرونه بفارغ الصبر.

للتواصل / 0599462484

أخبار ذات صلة

الغول: قرارات الرئيس عباس الأخيرة ليست شخصية والمركزي عشية انعقاد الأمم المتحدة

الغول: قرارات الرئيس عباس الأخيرة ليست شخصية والمركزي عشية انعقاد الأمم المتحدة

سفارة فلسطين بالقاهرة: بدء نقل جثمان &#34;تامر السلطان&#34; لقطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: بدء نقل جثمان "تامر السلطان" لقطاع غزة

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

مواطن يُناشد الرئيس: أريد أن أُخلص ابني من &#34;العرج&#34; على حسابي ولكن أخرجوني للضفة

مواطن يُناشد الرئيس: أريد أن أُخلص ابني من "العرج" على حسابي ولكن أخرجوني للضفة

الشرطة تُتلف 194 مركبة غير قانونية جنوب بنابلس

الشرطة تُتلف 194 مركبة غير قانونية جنوب بنابلس

تفاصيل جديدة حول عملية صرف 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

تفاصيل جديدة حول عملية صرف 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

شؤون فلسطينية

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

البطل الفلسطيني نور السويطي يفوز ببطولة الدنمارك الدولية لـ (التايكوندوا)

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

حزب الشعب برفح يبدأ فعالياته للتحضير للمؤتمر العام للحزب

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

مواطن يُناشد الرئيس: أريد أن أُخلص ابني من &#34;العرج&#34; على حسابي ولكن أخرجوني للضفة

مواطن يُناشد الرئيس: أريد أن أُخلص ابني من "العرج" على حسابي ولكن أخرجوني للضفة

الشرطة تُتلف 194 مركبة غير قانونية جنوب بنابلس

الشرطة تُتلف 194 مركبة غير قانونية جنوب بنابلس

مواطن يناشد الرئيس: تورطت بعملية زراعة كلى بالأردن بعد رفض مستشفياتنا لحالتي والتكاليف فَلَكية

مواطن يناشد الرئيس: تورطت بعملية زراعة كلى بالأردن بعد رفض مستشفياتنا لحالتي والتكاليف فَلَكية

يمكث 6 ساعات في دورة المياه.. &#34;أمير&#34; منعته إسرائيل من العلاج ومصر رفضت عبورة

يمكث 6 ساعات في دورة المياه.. "أمير" منعته إسرائيل من العلاج ومصر رفضت عبورة

منوعات

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: &#34;منشبه بعض؟&#34;

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: "منشبه بعض؟"

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: &#34;أحلى مني بمليون مرة&#34;

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: "أحلى مني بمليون مرة"

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

عربي

إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن

إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن

رفع جلسة محاكمة البشير لـ 31 من الشهر الجاري

رفع جلسة محاكمة البشير لـ 31 من الشهر الجاري

شاهد: الشرطة السعودية تكشف حقيقة فيديو وثق مشاجرة بالمركبات

شاهد: الشرطة السعودية تكشف حقيقة فيديو وثق مشاجرة بالمركبات

&#34;كروز&#34; سجائر يُشعل أعمال شغب بالرمثا الأردنية والحكومة تُعلّق

"كروز" سجائر يُشعل أعمال شغب بالرمثا الأردنية والحكومة تُعلّق