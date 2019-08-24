تفاصيل جديدة حول عملية صرف 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

علمت "دنيا الوطن" من مصدر مُطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أن مواعيد عمل موظفي البريد، لصرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، ستبدأ غداً الأحد، عند الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف من مساءً.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف غداً الأحد وتستمر حتى الخميس، لافتاً إلى أن الصرف سيكون لصاحب المعاملة على أن يصطحب معه صورة من الهوية الشخصية.كما أن الذين لا يستطيعون استلام المبلغ الخاص بهم، يمكن أن يوكل أحد من أقاربه، ولكن ليس خلال الأيام المخصصة لعملية الصرف، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات، ستخصص أسبوعاً بعد الأيام المحددة لهذه المعاملات.ولن يفقد صاحب المعاملة المبلغ الخاص به، إذا لم يتوجه لاستلامه في الموعد المحدد له، منوهاً إلى أنه سيتم تخصيص يومين، للمتأخرين عن استلام المبلغ.يشار إلى أن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قد أعلن مساء أمس الجمعة، أن عملية صرف مبلغ 100 دولار من المنحة القطرية، ستبدأ غداً الأحد، لافتاً إلى أنه سيصل عدد المستفيدين إلى 100 ألف أسرة فقيرة.