شؤون فلسطينية

تعيش بكلية واحدة.. فتاة في عُمر الزهور تبحث عن مُتبرع يُنقذ حياتها

تعيش بكلية واحدة.. فتاة في عُمر الزهور تبحث عن مُتبرع يُنقذ حياتها
أمل عاشور
رام الله - دنيا الوطن
يُفترض أن تعيش أمل رجب عاشور (20 عاماً)، سن الزهور، لكنها للأسف تعيش خريفاً طويلاً منذ عام تقريباً، يأبى أن يُزهر.

تُعاني أمل من فشل كلوي بسبب عيب خلقي، حيث ولدت بكلية واحدة، والتي بدأت بالضمور منذ 8 أشهر لتبدأ رحلة المعاناة وغسيل الكلى، والخوف من الموت.

تقول عائلتها لـ"دنيا الوطن": "أجرينا جميعاً تحاليل تطابق الأنسجة للتبرع لها بكلية، ولكم للأسف، لم يتطابق أحدهم معها".

تُناشد عائلتها إيجاد مُتبرع لها، أو المساهمة في شراء كلية، وهو ما يُكلف تقريباً 20 ألف دولار.

للتواصل / 05979837114



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