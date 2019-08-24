يمكث 6 ساعات في دورة المياه.. "أمير" منعته إسرائيل من العلاج ومصر رفضت عبورة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

يعاني المواطن أمير البهلول (34 عاماً)، من ورم في القولون، وخلع بالكتف الأيسر، وإمساك زمن، واكتئاب هستيري مع تشنجات صرعية.



تم تحويل أمير إلى ستشفى المقاصد بالقدس للعلاج، لكنه رٌفض أمنياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



تم تحويله مرة أخرى لجمهورية مصر، ولكن أيضاً تم رفضه من قبل أمن الدولة بسبب عدم مقدرته على دفع ثمن التنسيق، فهو يخرج ومعه 100 دولار فقط، بسبب سوء وضعه المادي، كما أنه يسكن بالإيجار، ولديه ثلاثة أطفال.



وتتكفل جمعية خيرية بدفع الإيجار له شهرياً، لكنهم غير قادرين على دفع تكاليف تنسيق السفر، كما له ابنة تُعاني من من ثقب في القلب وتحتاج رعاية وأدوية وغذاء خاص.



تبكي زوجته وتُناشد الرئيس وأصحاب الشأن بمساعدته في السفر لتلقي العلاج ورحمته من الآلام التي يعيشها يومياً، حيث يمكث في دورة المياه 6 ساعات.



للتواصل/0597132783