إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن





وتابعت: الحافلة تابعة للسلطات المحلية في البتراء، وذلك وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.









رام الله - دنيا الوطنفتح مسلحون مجهولون، اليوم السبت، النار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب مدينة البتراء الأردنية.وقالت وكالة (عمون) الأردنية: إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مضيفة أن مصدراً أمنياً، أبلغها بأن أضراراً لحقت بالحافلة.