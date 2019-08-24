إطلاق نار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب البتراء بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
فتح مسلحون مجهولون، اليوم السبت، النار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب مدينة البتراء الأردنية.
وقالت وكالة (عمون) الأردنية: إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مضيفة أن مصدراً أمنياً، أبلغها بأن أضراراً لحقت بالحافلة.
فتح مسلحون مجهولون، اليوم السبت، النار على حافلة تُقل مرشدين سياحيين قرب مدينة البتراء الأردنية.
وقالت وكالة (عمون) الأردنية: إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مضيفة أن مصدراً أمنياً، أبلغها بأن أضراراً لحقت بالحافلة.
وتابعت: الحافلة تابعة للسلطات المحلية في البتراء، وذلك وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
التعليقات