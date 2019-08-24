رئيس بلدية قلقيلية يلتقي وفداً شبابياً ضمن مشروع "فرص جديدة لقادة جُدد"











رام الله - دنيا الوطنالتقى اليوم، رئيس بلدية قلقيلية، الدكتورهاشم المصري في مكتبه وفداً شبابياً من جمعية منتدى المثقفين الخيرية ضمن المبادرات المجتمعية، التي ينفذها الشباب، وضمن فعاليات مشروع "فرص جديدة لقادة جُدد" رافقهم عضو الهيئة الإدارية في الجمعية، صهيب منصور بحضور قسم العلاقات العامة والإعلام في البلدية.ورحب المصري بالحضور، مثمناً جهود جمعية منتدى المثقفين ونشاطاتها في تعزيز دور الشباب الفلسطيني في المجتمع وصقل الشخصية القيادية لديهم وتنمية قدراتهم من خلال المبادرات الفاعلة والبناءة التي ستسهم في إحداث تغيير حقيقي وإيجابي في المجتمع، مشدداً على دعم البلدية الدائم لكافة المبادرات المجتمعية في المدينة، والتي تعكس روح وانتماء شبابنا تجاه أرضهم ووطنهم وبناء مجتمعهم، وذلك بما يتناغم مع الحاجات الملحة، ووفق إمكاناتها المتاحة.بدورهم، قدم الوفد الشبابي نبذه عن مبادرتهم والمتمثلة بتوفير مساحات خضراء "حدائق أحياء" في مدينة قلقيلية، مشيرين إلى أن الهدف من هذه المبادرة، هو توفير مساحات آمنة للأطفال، باعتبار أن مدينة قلقيلية تفتقر للمناطق الخضراء وحدائق الأحياء مما يحد من فرص الأطفال في بيئة آمنة وملائمة لنمائهم السوي وتجعلهم عرضة للأخطار المختلفة، كما تحد من فرص الفئات الأكثر تهميشاً والأقل حظاً ممن لا يمتلكون الموارد المالية لزيادة الحدائق والمتنزهات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مثمنين جهود بلدية قلقيلية الدائم في خدمة المدينة، ودعمها للقطاع الشبابي.