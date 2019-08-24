مخابرات الاحتلال تستدعي مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عزام الخطيب.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح لها، بأن مخابرات الاحتلال، استدعت مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب للتحقيق، وذلك كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).