الزهار: تطوير العمليات بالضفة وغزة سيوصل شعبنا للعودة إلى أرضه

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، إلى استمرار العمليات الفدائية في الضفة الغربية، إلى جانب تطوير أدوات المقاومة في قطاع غزة.



وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (فلسطين) المحلية: أن "تطوير العمليات في الضفة وغزة، سيوصل شعبنا لتحقيق أهدافه بالعودة إلى أرضه".





وقال الزهار: إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية، تؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني، وأنه "لا وجود للمستوطنين على أرضنا".



وشدّد على أنه لا مستقبل للاحتلال والمستوطنين في فلسطين، مشيداً في الوقت ذاته، بالعملية التي وقعت قرب مستوطنة (دوليف)غربي رام الله.



وقتلت صباح أمس الجمعة، مستوطنة، وأصيب والدها وشقيقها بعملية زرع عبوة ناسفة على مقربة من نبع ماء "عين بورين"، وفق بيان لجيش الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن