دولي

قناة إسرائيلية: هل من المتوقع شن عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة قريباَ

قناة إسرائيلية: هل من المتوقع شن عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة قريباَ
حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف
 دانيال-القناة 12:
تساءلت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم السبت، عن إمكانية قيام الجيش بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وقالت: "هل من المتوقع شن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة قريبا؟ وفقًا للتقديرات هذا بالضبط ما يستعد له الجيش الإسرائيلي".

وأضافت (القناة 12): لم تحدد إسرائيل أهدافاً وسياسات واضحة لغزة، لذلك ما لم يحدث تغيير جذري فربما تجد إسرائيل نفسها في عملية عسكرية في العام المقبل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد في أكثر من مناسبة، خلال الأيام القليلة الماضية، بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

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