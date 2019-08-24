بسبب "رائحة غريبة".. القدس: شجار بين مواطنين يكشف نشاطاً ضخماً لتجار مخدرات









رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة والأجهزة الأمنية فجراليوم، عن نشاط لتجار مخدرات كبار، وضبطت كميات كبيرة منها، ومبالغ مالية يشتبه أنها تستخدم في تجارة وترويج المخدرات.وفي تفاصيل القضية، يقول المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية، تحركت فجر اليوم لبلدة عناتا شمال شرق القدس؛ لإحضار مطلوبين مشتبه بقيامهم بالاعتداء على آخرين قبل عدة أيام، وأثناء عملية التفتيش اشتبه ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بروائح غريبة، تنتشر في مكان تم بناؤه على شكل حظيرة للأغنام، فقاموا بتفتيشه، وأثناء ذلك تم ضبط 31.600 كغم من مادة يشتبه أنها القنب المصنع.وأضاف ارزيقات، بأن القوة توجهت لمنزل مجاور للحظيرة، واثناء تفتيشه، ضبطت مبلغ 50 ألف شيكل و24800 دولار.وأكد ارزيقات، بأن القوة تمكنت من القبض على سيدة يشتبه بعلاقتها بالمواد والمبالغ المضبوطة، وشخصين من المشتبه بهم.وبين ارزيقات بأن إدارة مكافحة المخدرات، تحرزت على الكمية المضبوطة، وأوقفت السيدة والأشخاص لحين الانتهاء من الإجراءات، وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.