حسين الشيخ ينفي تصريحات منسوبة له حول عملية "دوليب"

رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، تصريحات منسوبة له حول عملية (دوليب) التي وقعت أمس الجمعة بمدينة رام الله.





وقال الشيخ، عبر (تويتر): "الأقلام المأجورة والصحف الصفراء التي تعبق منها رائحة الرذيلة والخيانة والانحطاط الأخلاقي السياسي والإعلامي، لا تكف عن التزوير والكذب، ومنها ما يسمى المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس".







وأضاف الشيخ: "أنا لم أُجرِ أي مقابلة لا مع (بي بي سي) ولا مع غيرها حول هذا الحادث".



