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شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين

حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز، خلال 65 مواجهة مع الاحتلال، فيما نفذت المقاومة في الضفة 4 عمليات، أدت لمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 6 آخرين بجراح مختلفة، فيما قتل جندي إسرائيلي آخر متأثرا بجروح أصيب بها خلال انتفاضة الأقصى.

ففي أمس الجمعة، أعلن عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة (عين بوبين) غرب رام الله، كما أصيب أمس 122 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي والرضوض في الضفة وغزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في مخيم شعفاط، ومخيم العروب، ومستوطنة (بئيري)، وشرقي جباليا، شرق مدينة غزة، وشرقي مخيم البريج، وشرقي خانيونس، وشرقي رفح، وذلك ضمن 16 مواجهة تخللها تفجير عبوات ناسفة.

ويوم الخميس، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي شرقي غزة، فيما اندلعت 8 مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في البلدة القديمة في القدس، وعملية إطلاق نار في (ناحل عوز).

أما يوم الأربعاء، أعلنت قوات الاحتلال، عن مقتل جندي متأثرًا بإصابته برصاص قناص عام 2002 بمدينة نابلس، فيما جرى محاولة خنق جندي في (معبر الكرامة) الحدودي، وقد تم اعتقال المنفذ (34 عامًا) من نابلس، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات، وجنود الاحتلال في العيساوية، ومستوطنة (معاليه أدوميم)، وأحصيت 11 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة، تخللها إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنة (ناحل عوز)، ومستوطنة (بئيري).

وفي منتصف الأسبوع، أصيبت مستوطنة بالحجارة في حزما شرقي القدس، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في تقوع، ومستوطنة (كرمي تسور)، وذلك ضمن 7 مواجهات، تخللها تفجير عبوة ناسفة في معسكر قبة "راحيل" مسجد بلال.

ويوم الاثنين الماضي، أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مستوطنة (سدوت هنيغف)، مستوطنة (عطروت، أبو ديس، العيساوية، ومستوطنة عوفرا)، وذلك ضمن 12 مواجهة.

ويوم الأحد، أحصيت 4 مواجهات بين فلسطينيين، وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجة حارقة في مستوطنة (أشكول)، وتفجير عبوة ناسفة في عزون.

وأما السبت فقد استشهد 3 فلسطينيين وهم: محمود عادل الولايدة (24 عامًا)، محمد فريد أبو ناموس (27 عامًا)، ومحمد سمير الترامسي (26 عامًا) في اشتباك مسلح ببيت لاهيا، كما أصيب فلسطينيان آخران في الضفة وغزة، فيما أصيب مستوطنان في صواريخ المقاومة على سديروت، وأحصيت 7 مواجهات في الضفة وغزة، تخللها تفجير عبوة ناسفة في منطقة قبة "راحيل" مسجد بلال، وإلقاء زجاجة حارقة في (أشكول).

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