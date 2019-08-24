التربية تُطلق حملة كشفية بعنوان "إطلالة مُشرقة لمدارسنا"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة للنشاطات الطلابية، حملة عمل طوعي على مدار يومين حملت عنوان: "إطلالة مشرقة لمدارسنا" نفذتها الفرق الكشفية والإرشادية المدرسية؛ استعداداً لبدء العام الدراسي، وتأكيداً على التحقق من جاهزية المدارس وتهيئتها.



وشاركت في هذه الحملة حوالي (511) فرقة كشفية وإرشادية مدرسية في اليوم الأول، وحوالي (500) فرقة في اليوم الثاني، وذلك بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية والقروية واللجان الكشفية المدرسية، وبمتابعة أقسام النشاطات الطلابية في مديريات التربية.



وفي هذا السياق، أوضحت مدير دائرة الكشافة والمرشدات سحر مجدوبة، أن الحملة التي طالت مئات المدارس، شملت تجهيز ساريات الأعلام الوطنية، ونظافة المدارس بجميع مرافقها، والعناية بالحدائق المدرسية، وتزيين الصفوف الأساسية الأولى، وإعداد هدايا لطلبة الصفين الأول والثاني، وتجهيز الغرف الصفية لاستقبال الطلبة.



يُذكر، أن هذه الحملة لقيت استحسان المجتمع المحلي؛ إذ تفاعل العديد من أولياء الأمور مع النشاطات المنفذة، وسارعوا بالتواصل مع الفرق الكشفية.