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شؤون فلسطينية

شاهد: (BBC) تكشف كيف قتل قناصة الاحتلال طفلاً على حدود غزة

شاهد: (BBC) تكشف كيف قتل قناصة الاحتلال طفلاً على حدود غزة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تحقيق أعدته شبكة (BBC) البريطانية، تفاصيل إقدام أحد قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على استهداف وقتل الطفل عثمان حلس، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة الشرقية.

وحسب التحقيق، الذي استند على تقارير حقوقية فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 300 فلسطيني في مسيرات العودة على حدود شرق غزة، منذ انطلاقها في 30 آذار/ مارس 2018.

وأشار التحقيق، إلى أن إسرائيل تتعمد استهداف المشاركين المدنيين، في حين ترفض إجراء أي تحقيق رسمي حول أي من الحالات إلا في حالتين فقط.

وكشف التحقيق عن تفاصيل استهداف الطفل عثمان حلس أثناء اقترابه من السياج الحدودي، وهو أعزل في تموز/ يوليو 2018، وتابع إجراءات فتح التحقيق في قتله، موضحاً أنه بعد عام على فتح التحقيق مازال الجيش الإسرائيلي، يتحفظ على إعلان نتائج.

 

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