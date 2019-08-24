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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في رام الله

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابين من قرية عين عريك، وثالث من قرية عين قينيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر، بأن الاحتلال اعتقل الشابين ربحي ابو الصفا، ومحمد نايف ابو الصفا، من قرية عين عريك بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت إصرار معروف من منزله في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، كما داهم جنود الاحتلال عددا من المحال التجارية في القرية واستولوا على تسجيلات الكاميرات.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق منذ ساعات ظهر أمس الجمعة، عددا من الطرق غرب رام الله لعدة ساعات، بعد مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين قرب دير بزيع.

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