عاجل

  • بدء الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في قضايا فساد

  • مجهولون يطلقون النار على حافلة سياحية فى البتراء بالأردن دون وقوع إصابات

  • نبيل شعث: نجلي لاعلاقة له بالإخوان المسلمين والرئيس تدخل شخصيا بالقضية

شؤون فلسطينية

هآرتس: الرئيس عباس وافق على استلام ملياري شيكل من إسرائيل

هآرتس: الرئيس عباس وافق على استلام ملياري شيكل من إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن إسرائيل قررت تحويل ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية، بناءً على توصية الجهاز الأمني، وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الرئيس محمود عباس، وافق على استلام المبلغ.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل أعفت السلطة الفلسطينية من دفع ضريبة الاستهلاك على الوقود، الذي تشتريه من إسرائيل، مضيفاً: "وفقاً للحكومة الفلسطينية، تم تطبيق الإعفاء بأثر رجعي عن الأشهر السبعة الماضية".

ووصفت جهات إسرائيلية هذا الترتيب بأنه تصدع في الرفض الفلسطيني، لتلقي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بسبب خصم المبلغ المخصص للأسرى وعائلاتهم، حيث إنه في أعقاب الاتفاق، دفعت السلطة الفلسطينية جزءًا كبيرًا من ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، حسب الصحيفة.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، حيث تخشى إسرائيل من أن يؤدي ذلك إلى عدم قدرتها على أداء مهامها.

وأضافت: "تزامنت الأزمة الضريبية مع وقف المساعدات الأمريكية، التي وصلت في السابق إلى مئات ملايين الدولارات، وواجهت السلطة صعوبة في تسديد القروض التي تم الحصول عليها من البنوك في الضفة الغربية".

وأكملت: "انخفضت الميزانية الإجمالية من 18 مليار شيكل في عام 2018 إلى تسعة مليارات هذا العام، ولم يتلق موظفوها، بمن فيهم مسؤولو الأمن، سوى نصف رواتبهم، وتم إيقاف صناديق التقاعد الخاصة بهم، وقد تكبدت السلطة أيضًا ديونًا للموردين، مما أوصل بعضهم إلى حد الإفلاس".

وفقًا للتقارير التي تلقاها المستوى السياسي في إسرائيل، تعاني الضفة الغربية من ضائقة اقتصادية، تنعكس في انخفاض الاستهلاك، وأولئك الذين يزودون الاقتصاد الفلسطيني بالأوكسجين، هم مواطنون عرب من إسرائيل.

وفقًا لإسرائيل، كانت القيادة الفلسطينية تأمل أنه بعد انتخابات نيسان/ أبريل، يمكن للحكومة الجديدة أن تتوصل إلى اتفاق بشأن أموال الضرائب، ومع ذلك، فإن تفكيك الكنيست الحادية والعشرين جعل السلطة في حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

ونظرًا للأزمة، فكرت السلطة في فرض ضرائب على حوالي 140،000 عامل فلسطيني، يعملون في إسرائيل، حيث كانت هذه الخطوة مصدر قلق كبير للمؤسسة الأمنية، التي تعتقد أن خروج العمال يسهم في الاستقرار في الضفة الغربية، وقد حث كبار المسؤولين القيادة السياسية على العمل من أجل منع وضع لا يكون فيه العمل في إسرائيل مجديًا، حسب الصحيفة.

أخبار ذات صلة

طالع: الاقتصاد بغزة تنشر رابط بأسماء المستفيدين من المنحة القطرية

طالع: الاقتصاد بغزة تنشر رابط بأسماء المستفيدين من المنحة القطرية

حسين الشيخ ينفي تصريحات منسوبة له حول عملية &#34;دوليب&#34;

حسين الشيخ ينفي تصريحات منسوبة له حول عملية "دوليب"

وزير الاقتصاد: إسرائيل تُعيق عمل لجنة اتفاق باريس الاقتصادي المُشتركة

وزير الاقتصاد: إسرائيل تُعيق عمل لجنة اتفاق باريس الاقتصادي المُشتركة

حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين

حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين

التربية تُطلق حملة كشفية بعنوان &#34;إطلالة مُشرقة لمدارسنا&#34;

التربية تُطلق حملة كشفية بعنوان "إطلالة مُشرقة لمدارسنا"

شاهد: (BBC) تكشف كيف قتل قناصة الاحتلال طفلاً على حدود غزة

شاهد: (BBC) تكشف كيف قتل قناصة الاحتلال طفلاً على حدود غزة

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في رام الله

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في رام الله

تسعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية وحياة حلبية وغنام في خطر حقيقي

تسعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية وحياة حلبية وغنام في خطر حقيقي

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين

حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين

التربية تُطلق حملة كشفية بعنوان &#34;إطلالة مُشرقة لمدارسنا&#34;

التربية تُطلق حملة كشفية بعنوان "إطلالة مُشرقة لمدارسنا"

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في رام الله

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في رام الله

تسعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية وحياة حلبية وغنام في خطر حقيقي

تسعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية وحياة حلبية وغنام في خطر حقيقي

صور: بلدية جباليا النزلة تُنفذ مشروع تطوير بئر مركزي بمخيم جباليا

صور: بلدية جباليا النزلة تُنفذ مشروع تطوير بئر مركزي بمخيم جباليا

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُوثق الانتهاكات الأسبوعية لقوات الاحتلال

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُوثق الانتهاكات الأسبوعية لقوات الاحتلال

ارتفاع الأصوات التي تُطالب بتكثيف الاستيطان مع اقتراب موعد الانتخابات

ارتفاع الأصوات التي تُطالب بتكثيف الاستيطان مع اقتراب موعد الانتخابات

شاهد: قيادي بحماس: نتعامل بوضوح وصراحة مع الناس والمُجتمع يُقدّر نهجنا

شاهد: قيادي بحماس: نتعامل بوضوح وصراحة مع الناس والمُجتمع يُقدّر نهجنا

منوعات

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: &#34;أحلى مني بمليون مرة&#34;

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: "أحلى مني بمليون مرة"

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

شاهد: ريهام سعيد بعد اتهامها بالتنمر: مُصممة على كلامي

شاهد: ريهام سعيد بعد اتهامها بالتنمر: مُصممة على كلامي

عربي

شاهد: الشرطة السعودية تكشف حقيقة فيديو وثق مشاجرة بالمركبات

شاهد: الشرطة السعودية تكشف حقيقة فيديو وثق مشاجرة بالمركبات

أزمة غذاء تهدد&#34;800&#34; مليون شخص.. ومناطق قد تتحول لصحراء بينها دولتان عربيتان

أزمة غذاء تهدد"800" مليون شخص.. ومناطق قد تتحول لصحراء بينها دولتان عربيتان

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي