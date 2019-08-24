المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُوثق الانتهاكات الأسبوعية لقوات الاحتلال



القدس:



سلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال، أوامر هدم لعدد من منشآت المواطنين في بلدة العيسوية، شرق مدينة القدس المحتلة.



حيث تم تسليم المواطن محمد محمود أبو عويس وعدداً آخر من المواطنين أوامر هدم إدارية لمنشآتهم الواقعة في حي رأس سالم وسط البلدة، بحجة البناء دون ترخيص.



وهدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي منزلين يعودان للمقدسي إبراهيم الرجبي، ووالدته في حي العقبة ببيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد الاعتداء على العائلة بالضرب المبرح والتنكيل.



كما وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بحماية قوات معززة من الجيش، إخطارات بالهدم لأكثر من 20 منشأة تركزت في حي المطار، الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم الإسرائيلية بخصوص منشآتهم، وتم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.



رام الله:





اعتدى مستوطنون من (حلميش) على مزارعين وأراضيهم في قرية أم صفا وجيبيا شمال رام الله، ووضعوا أسلاكاً شائكة على أراضٍ تقدر مساحتها بـ 150 دونماً، وأطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين من أجل تدمير المزروعات، علماً أن هذه الأراضي تقع في المنطقتين (C) و(B).



الخليل:



فككت قوّات الاحتلال الإسرائيلي بركسًا زراعيًا، وصادرته في قرية دير رازح جنوبي محافظة الخليل، وسلمت مالكه إخطاراً بوضع اليد على البركس ومعداته ووقف العمل والبناء في المنطقة.





فيما دهس مستوطن الطفلة جنى منير أبو لوحة (6 أعوام) من قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم قرب المدخل الموصل بين قريتي الجبعة وصوريف، حيث جرى نقلها إلى المشفى، كما اتلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بسطات الخضار والفواكه على معبر وادي الخليل (ميتار) جنوب بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، حيث تعتبر هذه البسطات مصدر الدخل الوحيد لأصحابها، مخلفة خسائر بعشرات الآلاف من الشواكل.



كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الشارع الالتفافي رقم 60 بمحاذاة منطقة خارصينا شرق مدينة الخليل، ورشقوها بالحجارة.





بيت لحم:





استولت قوات الاحتلال على بيت متنقل (كرافان) من قرية حوسان غربي مدينة بيت لحم، يعود للمواطن محمد موسى شوشة، كان في أرضه الخاص، وعزز جيش الاحتلال من إجراءاته العسكرية في الشارع الالتفافي رقم 60 الذي يصل بين القدس والخليل من خلال نصب مزيد من نقاط المراقبة العسكرية في هذا الشارع بالقرب من المدخل المؤدي إلى مستوطنة (دانييل) المقامة على أراضي المواطنين.





نابلس:





اقتحم عشرات المستوطنين، المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس عدة مرات خلال الأسبوع الفائت وسط حماية جيش الاحتلال الذي أغلق المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعهم من الوصول إليها، وشرعت بإجراء أعمال مساحة وتخطيط في الموقع الأثري.





وأغلق عشرات المستوطنين، الشارع الرابط بين حوارة جنوب نابلس ومناطق شمال الضفة الغربية (يتسهار)، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة





سلفيت:





أقدم مستوطنون من عصابات تدفيع الثمن، على التسلل لداخل بلدة حارس في سلفيت، وأعطبوا عددًا من السيارات.





وأقدم المستوطنون على خط عبارات منها "العرب أعداء"، و"حل الهجمات.. إما الترحيل أو الموت للعرب".





طولكرم:





استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على كرفان زراعي لأحد المزارعين على مدخل قرية خربة جبارة جنوب طولكرم وملكية الكرفان تعود لعائلة دسوقي، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم بها قوات الاحتلال بالاستيلاء على الكرفان، حيث قامت في حزيران/ يونيو من العام الجاري بالاستيلاء على كرفان مماثل للعائلة ذاتها من أرضهم البالغ مساحتها دونم و800 متر.





جنين:





اقتحمت مجموعات من المستوطنين تلة الحفيرة جنوب مدينة جنين، وانتشرت فيها وأدت طقوسًا دينية في المنطقة التي تصنف على أنها أثرية وتقع في أراضي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين ويقطنها عدد من عائلات البلدة.





طوباس والأغوار:





هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، خزان مياه في منطقة (عينون)، جنوب شرق مدينة طوباس سعته ألف كوب، للمواطن عدنان مجلي صوافطة؛ بحجة تواجده في مناطق (ج) كما دمرت قوات الاحتلال خزان مياه من الصفائح الحديدية سعته ألف كوب في سهل "قاعون" قرب قرية بردلة بالأغوار الشمالية؛ يستفيد منه عدد من المزارعين، بحجة تواجده في المناطق المصنفة (ج)، رغم أنه مرخص.

رام الله - دنيا الوطنوثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، الانتهاكات الأسبوعية لقوات الاحتلال، والتي كانت على النحو التالي: