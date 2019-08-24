شؤون فلسطينية

شاهد: أحمد يوسف: المهاجرون من غزة كالطيور تغدو خماصاً وتعود بطاناً

شاهد: أحمد يوسف: المهاجرون من غزة كالطيور تغدو خماصاً وتعود بطاناً
رام الله - دنيا الوطن
علق القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، للمرة الثانية على قضية هجرة أهالي قطاع غزة إلى الخارج، واصفاً من يُهاجر من القطاع بالطيور.

وقال يوسف، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): "ليس كل من فكر بالخروج بحثاً عن فرصة عمل خارج حدود الوطن متهماً، فقطاع غزة، يمتلك ثروة في العقول، كالطيور تغدو خماصاً وتعود بطاناً".

يذكر أن أحمد يوسف، علق في وقت سابق على ذات الموضع، بالقول: "الهجرة ليست كلها شراً، فكم من العائدات المالية للمهاجرين، حلَّت مشكلات بلدانهم الأصلية، ومنحتهم حياة أفضل".

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