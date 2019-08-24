شاهد: الشرطة السعودية تكشف حقيقة فيديو وثق مشاجرة بالمركبات





رام الله - دنيا الوطنباشرت دوريات أمن منطقة الرياض، قضية تعود إلى يوم الأحد 18 آب/ أغسطس، حيث اتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين إثر خلافات عائلية، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، أن الأمن باشر تحقيقاً إثر تدوال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مشاجرة تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة.وأضاف أنه تم خلال المشاجرة تعمد إحداث تلف في المركبات وإطلاق أعيرة نارية بالهواء، ما نتج عنه تعرض عدد من المشاركين في الشجار لإصابات متوسطة.وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.