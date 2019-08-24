بعد أن أثارت الجدل.. شاهد كواليس صورة بوريس جونسون في قصر الإليزيه



وأفادت بأن جونسون وضع رجله على الطاولة استجابة لمزحة من الرئيس ماكرون، حيث قال: إن الطاولة صغيرة لكن يمكنك استخدامها كمسند للقدمين، بحسب ما أظهر مقطع فيديو، حيث وضع جونسون رجله على الطاولة قبل أن يسحبها بعد رؤيته الصحفيين يدخلون.



وانتشرت الصورة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتقادات كبيرة بين متداوليها.



وأكد جونسون في لقائه على أهمية علاقة التعاون مع فرنسا في العديد من المجالات ومنها المجال الأمني قائلاً: إن بلاده "تتعاون وتنسق مع فرنسا لحفظ الأمن في الساحل الإفريقي، وتتعاون معها في مناطق أخرى مثل سوريا.



وطمأن جونسون الرئيس الفرنسي، بأن المملكة المتحدة لن تضع نقاط تفتيش على حدودها، ومنها الحدود الإيرلندية".



وأضاف "أنا على ثقة بأن الرئيس ماكرون، سيدافع ويحمي المواطنين البريطانيين في فرنسا، كما سنفعل نحن مع المواطنين الفرنسيين في بريطانيا".















رام الله - دنيا الوطنانتشرت صورة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على طاولة، بمواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داخل قصر الإليزيه، ما اعتبره متداولو الصورة إهانة للرئيس ماكرون ولفرنسا.لكن مصادر صحفية، أكدت أن متداولي الصورة تعجلوا في إصدار الأحكام على تصرف جونسون، وأن التصرف لم يكن سوى مزحة بين الزعيمين بحسب "سبوتنيك".