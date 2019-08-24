شاهد: غادة عويس تدعو "اليهود" للعودة لـ"خيبر".. وإعلامي سعودي يدخل على الخط









فرد الشريف ساخراً: "أهلا غادة مرة ثانية، بصفتي متخصص في اللغات وشغوف بالتاريخ نعم أفهم يسوع جيداً وأتكلم لغته السريانية الآرامية الشرقية (والغربية) وأجيد العبرية، بالمناسبة، (يسوع) اسم عبري هو نفس (يوشع) ومعناه (الله خلاصي) والمسلم يؤمن بالأنبياء جميعاً بما فيهم النبي الإسرائيلي يسوع".





















لم تصمت عويس وردت: "لا أجادل في هذا بل رداً على أصوات سعودية مثل هذا"، وأضافت: "وعلى أي حال، هناك حقائق في مقابل ما تسميه أنت حقائق تدحض هذه الحقائق"، وختمت: "والله وصرتو تفهمو بيسوع".فرد الشريف ساخراً: "أهلا غادة مرة ثانية، بصفتي متخصص في اللغات وشغوف بالتاريخ نعم أفهم يسوع جيداً وأتكلم لغته السريانية الآرامية الشرقية (والغربية) وأجيد العبرية، بالمناسبة، (يسوع) اسم عبري هو نفس (يوشع) ومعناه (الله خلاصي) والمسلم يؤمن بالأنبياء جميعاً بما فيهم النبي الإسرائيلي يسوع".

رام الله - دنيا الوطنأثارت الإعلامية اللبنانية غادة عويس، جدلاً بتغريدتها التي نشرت من خلالها صورة، وعلقت عليها: "تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية.. وكان مقراً لليهود ألا ينبغي أن يعودوا إلى هناك بدل فلسطين؟".ولم تمر تغريدة مذيعة الجزيرة مرور الكرام، حيث وجدت نفسها في جدال حاد مع الإعلامي السعودي لؤي الشريف، الذي رد عليها قائلاً: "أهلا غادة.. اليهود الذي منهم (يسوع الناصري) لهم موطن سموه في الكتاب المقدس "أرض إٍسرائيل" فالمسيح مثلاً كان إسرائيلياً من مواليد بيت لحم اليهودية كما جاء في الإنجيل، وجود اليهود في الجزيرة العربية كان اضطرارياً وبعد طرد الرومان لهم من أرضهم هذه الحقائق التي لم تزورها السياسة".