وزارة الدفاع الروسية: إجراء تجربة إطلاق عدة صواريخ باليستية من غواصات وسفن
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الروسية: إنه تم إجراء تجربة إطلاق عدة صواريخ باليستية من غواصات وسفن.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: قال يوم الأربعاء الماضي: إن واشنطن طوّرت صاروخاً محظوراً، قبل أن تنسحب من معاهدة الصواريخ.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي: أن اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً، سيؤدي إلى التصعيد في أوروبا والعالم، كما نقلت قناة (الميادين).
وتابع: سنتخذ إجراءات للرد على سلوك واشنطن، وفي الوقت نفسه نتمسك بالحوار سبيلاً للحل.
قالت وزارة الدفاع الروسية: إنه تم إجراء تجربة إطلاق عدة صواريخ باليستية من غواصات وسفن.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: قال يوم الأربعاء الماضي: إن واشنطن طوّرت صاروخاً محظوراً، قبل أن تنسحب من معاهدة الصواريخ.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي: أن اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً، سيؤدي إلى التصعيد في أوروبا والعالم، كما نقلت قناة (الميادين).
وتابع: سنتخذ إجراءات للرد على سلوك واشنطن، وفي الوقت نفسه نتمسك بالحوار سبيلاً للحل.
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