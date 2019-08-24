وزارة الدفاع الروسية: إجراء تجربة إطلاق عدة صواريخ باليستية من غواصات وسفن

صواريخ باليستية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الدفاع الروسية: إنه تم إجراء تجربة إطلاق عدة صواريخ باليستية من غواصات وسفن.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: قال يوم الأربعاء الماضي: إن واشنطن طوّرت صاروخاً محظوراً، قبل أن تنسحب من معاهدة الصواريخ.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي: أن اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً، سيؤدي إلى التصعيد في أوروبا والعالم، كما نقلت قناة (الميادين).



وتابع: سنتخذ إجراءات للرد على سلوك واشنطن، وفي الوقت نفسه نتمسك بالحوار سبيلاً للحل.