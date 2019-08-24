الأمم المتحدة تُطالب حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين دون "قيد أو شرط"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حركة حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها دون "قيد أو شرط".







جاء ذلك، خلال لقاء غوتيرش، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بوالد الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، المُحتجز لدى المقاومة في غزة، وفق (i24news) الإسرائيلي.





وأكد غوتيريس على ضرورة إعادة الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط، مضيفًا أنه سيتم تضمين قضيتهم من هذه اللحظة، في كل تقرير يبحث الوضع في قطاع غزة.







وقال: إنه سيثير القضية في اجتماعاته مع رؤساء الدول، خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر المقبل.

رام الله - دنيا الوطنوقال غوتيريش في اللقاء، إنه سيُوّجه مبعوثه إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالعمل بروح قرار الأمم المتحدة رقم 2474، الذي يُطالب بإطلاق سراح المُحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كشرط لأي اتفاق.