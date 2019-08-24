شؤون فلسطينية

صحفي إسرائيلي: مصر لا تُريد أي ارتباط بغزة وتتحجج لعدم تزويدها بالكهرباء

صحفي إسرائيلي: مصر لا تُريد أي ارتباط بغزة وتتحجج لعدم تزويدها بالكهرباء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، يوسي ميلمان: إن الحكومة المصرية لا تخفي موقفها، بأنها لا تريد أي ارتباط بغزة، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن تزداد إمدادات الكهرباء في غزة بنسبة 25% حوالي 50 ميجاوات.

وأضاف مليمان: "منذ حوالي خمس سنوات، أقنعت مصر جامعة الدول العربية، أنه إذا كانت ستُعفى من دفع رسوم العضوية، ستوفر الكهرباء لغزة من محطة العريش للطاقة، ومنذ ذلك الحين لم يأت أي ميجاوات من مصر إلى غزة".

وتابع: "في كل مرة كان لمصر سبب أو عذر مختلف، مرة بحجة التخريب الناجم عن المسلحين في سيناء بسبب التوتر، ومرة لأسباب فنية أخرى".

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