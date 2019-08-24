ملحم يتحدث عن إعلان زيادة نسبة صرف الرواتب وتطورات أزمة المقاصة

وقال المتحدث باسم الحكومة: إن الدول الصديقة تمارس الضغوط على إسرائيل من أجل إعادة الأموال، والقضية تراوح مكانها لا يمكن استلام الأموال منقوصة.

رام الله - دنيا الوطنتحدّث إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، عن إعلان رئيس الوزراء، د.محمد اشتية يوم الخميس الماضي، عن زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المبالغ التي تم تحصيلها من جباية "ضريبة البلو" وهي ضريبة تفرض على مشتقات البترول، من شأنها أن تُيسر قليلاً من إمكانية تسديد الحكومة لالتزاماتها للموظفين.وأضاف: "جاء إعلان رئيس الوزراء؛ كي يبعث رسالة طمأنينة للموظفين، ويعلن عن نسبة 110% على رواتب الموظفين للشهر المقبل، وهي التزام الحكومة بدفع ما تبقى للشهر الأول للأزمة و60 % من هذا الشهر.وقال المتحدث باسم الحكومة: هذه المبالغ ستُيَسّر قليلاً، ولكن "أزمة المقاصة لم يجر أي اختراق فيها"، مشيراً إلى أنه "في حال توفر أية مبالغ في الخزينة، فإن الحكومة لن تتوانى عن صرف ما يمكن له أن يُيَسّر على حياة الموظفين".وأضاف: "الحكومة تتعامل شهراً بشهر، على ضوء ما يرد للخزينة من أموال، ستُحدد نسبة الصرف".وفيما يتعلق بأزمة المقاصة، قال ملحم: من بدأ الأزمة ينهيها، الإسرائيليون هم من بدؤوا الأزمة بالسيطرة على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء، وبالتالي لا بد لإسرائيل أن تتراجع عن تلك الخطوة.وقال: "كما أعلن الرئيس عباس، أن السلطة لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بالصرف الكامل، وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيكل واحد، للأنها حق للشعب الفلسطيني".