الطقس: أجواء حارة حتى يوم الثلاثاء

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-22 31-22 31-21 بيت لحم 31-22 31-22 31-21 رام الله والبيرة 29-21 29-21 29-20 طولكرم 33-23 33-23 33-22 نابلس 34-23 34-23 34-22 قلقيلية 33-23 33-23 33-22 جنين 35-24 35-24 35-23 سلفيت 31-22 31-22 31-21 طوباس 35-24 35-24 35-23 روابي 34-22 34-22 34-21 الخليل 29-21 29-21 29-20 غزه 31-24 31-24 31-23 أريحا 41-28 41-28 41-27 خانيونس 31-24 31-24 31-23 الأغوار الشمالية 39-26 39-26 39-25 رفح 32-23 32-23 32-22

يوم الأحد، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي